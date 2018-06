Klamer voor zesde maal de sterkste in triatlon Holten

De groep kwam vrij compleet uit het water. Tijdens het fietsen ontstond een kopgroep van acht, onder aanvoering van Klamer. Behalve Klamer waren er nog twee andere Nederlandse vrouwen in de kopgroep, Maya Kingma en Rani Skrabanja. Daarachter in de achtervolging fietsten Jony Heerink en Deborah Wissink.

'Mezelf lastig gemaakt'

Klamer was heel blij met de zege. ''Ik heb het mezelf eigenlijk lastig gemaakt door al vijf keer te hebben gewonnen. Maar dat geeft niet. Ik ken de meeste buitenlandse meiden in deze Europeaan cup niet, dus ik wist ook niet wat ik van de Franse kon verwachten. Na een versnelling in de eerste ronde was ze opeens weg en had ik een gat van 25 seconden'', aldus de winnende Klamer.