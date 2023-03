Kost nieuwbouw scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal echt bijna 39 miljoen euro? Niemand weet of dat getal wel klopt

indebuurt.nl Rapper worden? Deze bekende artiest geeft gratis lessen in Deventer

Teksten schrijven, een beat maken, jezelf op een podium presenteren en altijd nieuwe inspiratie hebben: er komt veel kijken bij een carrière als rap- of hiphopartiest. Weten hoe dat is? Twee bekende Nederlandse rappers geven binnenkort gratis workshops in Deventer.