Langzaam verdwijnen grote feestzalen uit het Twentse straatbeeld: ‘Gouden tijden zijn voorbij’

Waar is dat feestje? Die vraag is misschien wel moeilijker te beantwoorden dan ooit tevoren. Steeds meer markante feestzalen in Twente moeten (noodgedwongen) de deuren sluiten. Het Anker en De Marke in Wierden, De Kröl in Enter, Poort van Twente in Rijssen en De Beuk in Den Ham stoppen ermee of zijn al gestopt. „Grote bruiloften met 500 man? Dat is verleden tijd.”