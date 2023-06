Lekker weer in Rijssen-Holten vandaag

Poll Is grootste verkeersel­len­de voorbij op Deventer Wilhelmina­b­rug? ‘Staan gelukkig geen grote files meer’

De werking van de verkeerslichten onderaan de Wilhelminabrug in Deventer, bij het Emmaplein, is aangepast. Na een periode van veel klachten en meldingen over onder meer lang wachten en files lijkt daarmee de situatie sinds vorige week verbeterd. Al is nog niet iedereen tevreden.