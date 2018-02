Leraar De Waerdenborch gaf klas antwoorden examen

Volgens scholengemeenschap De Waerdenborch, met vestgingen in Holten en Goor, gaf een leraar Nederlands in 2016 antwoorden aan leerlingen voor het schoolexamen dat ze moesten maken. De leraar kreeg daarvoor een berisping en stapte daarop naar de rechter. De school is echter onverbiddelijk. ,,Hierop staan zware sancties.''