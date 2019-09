Lichaam gevonden in vrachtwagen langs A1 tussen Bathmen en Holten

Marc Fraser uit Holten ontvangt bij start viering 75 jaar vrijheid hoge Canadese onderschei­ding

31 augustus Door een foutje van het secretariaat in Ottawa (Canada) wist de 51-jarige Marc Fraser uit Holten stiekem al dat hij The Sovereign's Medal for Volunteers mocht ontvangen. Het maakt de blijdschap er niet minder om. Zeker niet als blijkt dat de onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de start van de viering van 75 jaar vrijheid in Zeeland en dat het fregat waar Fraser wordt ontvangen, meedoet aan de vlootschouw die de koning en koningin zaterdag afnemen.