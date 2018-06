Loting voor woningen op De Kol in Holten

Op de locatie ‘Kolschool’ aan de Kolweg worden tien woningen gebouwd en aan de Akker, eveneens op De Kol, nog eens drie. De prijzen voor de grond variëren van bijna 60.000 euro tot ruim 166.000 euro. Op de locatie ‘Kolschool’ gaat het om acht kavels, die geschikt zijn voor de bouw van een vrijstaande woning en twee kavels voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning.

Aan de Akker is plek voor een blok twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande woning. Volgens de gemeente geldt voor alle kavels de verplichting dat de bouw wordt uitgevoerd door een aannemer. Zelf bouwen is daarmee uit den boze.

Voor de deur

De gemeente Rijssen-Holten kiest er weer voor om zelf bouwkavels uit te geven en dit niet te doen via makelaars volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt. Die werkwijze leidde erin het verleden al eens toe dat kandidaatkopers een week voor de deur van de makelaar bivakkeerden.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in het geval van Het Opbroek in Rijssen. „Mensen vragen ons geregeld of dat niet anders kan. Daarom kiezen we ervoor om de uitgifte van gemeentelijke bouwkavels weer zelf te doen”, aldus verantwoordelijke CDA-wethouder Roland Cornelissen vorige maand in deze krant. De wethouder sprak toen ook van ‘een voor de hand liggende’ oplossing.

Toewijzing

De volgorde van toewijzing van de kavels op De Kol heeft bij loting plaats en dat gebeurt op dinsdag 17 juli vanaf 19.30 in Grand Café De Biester aan de Stationsstraat 10 in Holten. De gemeente heeft in verband met de vakantieperiode de duur van de optie op een kavel bepaald op zeven weken. Op dinsdag 4 september moet de kandidaat-koper de optie bevestigen of afwijzen.

Eén kavel

De gemeente heeft wel een aantal regels opgesteld. Zo kan een aspirant-koper en eventuele partner maximaal één kavel aankopen. Ook geldt dat degene die een kavel krijgt toegewezen, die kavel zelf moet aankopen en ook zelf in de te bouwen woning dient te gaan wonen. De regels maken deel uit van het anti-speculatiebeding.

De betreffende bouwkavels op De Kol zijn nog niet bouwrijp gemaakt. De verwachting is dat dit pas in de eerste helft van volgend jaar gaat gebeuren. De levering van de kavels is dan uiterlijk vier maanden nadat het bouwrijp maken is afgerond.

Aanmelden