Luka en Mara kunnen niet meer lopen als ze groot zijn

Spinraza kost zo’n 80.000 euro per injectie, waarvan er levenslang zo’n drie per patiënt per jaar nodig zijn. Van der Pol: ,,Wij mogen het middel voorschrijven voor kinderen met SMA type 1. Dat is de meest ernstige vorm. Mara en Luka hebben type 3. Dat wordt de milde versie genoemd. Maar dat is het niet echt. Verschil met type 1 is dat Mara en Luka hebben leren lopen. Zonder medicijn is de kans groot dat ze die vaardigheid verliezen voor ze volwassen zijn.’’



Voor Egbert en Rita Wolters voelt het als een tijdbom. ,,Vorig jaar kon Mara vanuit zit nog zelfstandig gaan staan. Nu vraagt ze of wij haar omhoog helpen. Ze gaat zichtbaar achteruit. Als ze op de bank zit, trekt ze zich aan iets op om te staan.’’ Omdat het gaat om een progressieve aandoening, zullen de kinderen uiteindelijk in een rolstoel belanden.



Hoe lang dat hen bespaart blijft? Niemand kan het hun vertellen. En of Spinraza ook voor Mara en Luka beschikbaar komt, is eveneens de vraag. Na een debat deze week in de Tweede Kamer beloofde minister Bruno Bruins (Medische Zorg) dat binnen drie weken meer duidelijkheid komt over het voorlopig beschikbaar komen van Spinraza voor een kleine groep ernstige gevallen van SMA type 2. Van der Pol verwacht dat het Zorginstituut Nederland in de loop van 2018 advies uitbrengt of en welke groep patiënten Spinraza vergoed krijgt via het basispakket.