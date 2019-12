Man (23) rijdt onder invloed slingerend over A1 bij Holten en wordt opgepakt

Rond 02.00 uur vannacht snapte de politie de jonge bestuurder die slingerend over de weg reed en werd zijn auto aan de kant gezet. Na controle bleek de man onder invloed te zijn van alcohol. Hoeveel promillage alcohol de bestuurder precies in zijn bloed had, is niet bekend.

Er werd ook een speekseltest bij hem afgenomen, waaruit bleek dat er naast alcohol mogelijk drugs in het spel was. Hij werd aangehouden en kon de nacht doorbrengen op het politiebureau, waar door een GGD-arts bloed is afgenomen. Hoe hoog de boete zal worden, zal afhangen van de resultaten van dat onderzoek, meldt de politie.

Slingerende Duitser

Vlak voor het incident in Holten reed er even verderop in Rijssen ook een automobilist slingerend over de weg. In dit geval gebeurde dat rond 01.50 uur op de Wierdensestraat. Getuigen waarschuwden de politie, die besloot het voertuig aan de kant te zetten.