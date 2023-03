Man (25) met verstandelijk vermogen van een dreumes zwaait met kapmes, berooft supermarkt en 'zou het zo weer doen’

Financiële strop voor inwoners Delden en Goor na afgeven pincodes en passen

Een inwoner van Delden en een inwoner van Goor zijn vorige week grote geldbedragen kwijtgeraakt aan oplichters. De criminelen wisten pincodes en bankpassen te ontfutselen en vervolgens geld op te nemen. De politie doet geen uitspraken over de precieze schade. In beide gevallen is aangifte gedaan.