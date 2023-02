Man heeft net rijbewijs terug en gaat dan wéér in de fout (en hij is niet de enige)

met video Indrukwek­kend afscheid van rampslacht­of­fer Furkan (26) in Deventer: ‘Het raakt én sterkt iedereen’

De Turkse gemeenschap in Deventer heeft op indrukwekkende wijze afscheid genomen van de 26-jarige Furkan Kazci. Dat gebeurde tijdens het vrijdagmiddaggebed in de Deventer Centrum Moskee. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de ramp die zich in Turkije voltrekt. De moskee zat tot de nok toe vol. Woordvoerder Oguzhan Akdemir: ,,Dit is de drukste dag in de geschiedenis van de moskee.”

10 februari