Man opgepakt na vondst 1700 kilo vuurwerk in Holten (dankzij eerdere politie-actie in Drenthe)

De politie heeft afgelopen week ruim 1700 kilo vuurwerk gevonden en in beslag genomen in een woongebied in Holten. Het ging om verschillende soorten vuurwerk: een deel is illegaal en met een deel was gesjoemeld. Een 33-jarige man uit Holten is opgepakt.

De politie brengt het nieuws vandaag naar buiten. De forse hoeveelheid vuurwerk werd donderdag al gevonden. Dat gebeurde nadat een dag eerder aanhoudingen werden verricht in Drenthe vanwege bezit van professioneel vuurwerk. Die arrestaties leidden de politie naar Holten.

De explosieven lagen opgeslagen in een woongebied, meldt de politie. Een woordvoerder wil na vragen van de Stentor niet aangeven of het om een woning of bijvoorbeeld een garagebox gaat: ,,Die details maken het geval te herleidbaar naar de verdachte.’’

Gesjoemeld

Wat wel duidelijk is, is dat het om verschillende soorten vuurwerk gaat. Een deel ervan is niet langer toegestaan in Nederland, terwijl een ander deel ‘professioneel vuurwerk’ betreft. Dat is een zwaardere categorie dan het consumentenvuurwerk dat je in de winkel kunt kopen. Om dit af te steken heb je een vuurwerkopleiding moeten doen en moet je in het bezit zijn van een certificaat.

Bovendien was er met een onbekend aantal stuks gesjoemeld; de stickers om het vuurwerk lieten lijken alsof het tot een lagere klasse behoort dan daadwerkelijk het geval is.

Kracht van explosie

De ruim 1700 kilo vuurwerk is inmiddels in beslag genomen en weggehaald. De politie benadrukt nog maar eens hoe fout dit had kunnen aflopen: ‘De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.’

Meer arrestaties

Het is niet voor het eerst deze maand dat er in de regio aanhoudingen plaatsvinden in verband met grote partijen illegaal vuurwerk. Zo werden mannen uit Olst (26) en Raalte (38) opgepakt na een megavondst in Duitsland. In Schalkhaar was 107 kilo vuurwerk de bijvangst in een groot drugsonderzoek. Een man uit Emmeloord werd op zijn beurt gepakt voor handel in de illegale explosieven.

