Man rijdt met 170.000 euro cash in Disney-doos in politiefuik bij Rijssen

Louelle van Veen uit Deventer winnaar Salland’s Got Talent 2018

2 april Louelle van Veen uit Deventer is de winnaar van de zevende editie van Salland Got Talent. De pas 17-jarige danseres Van Veen sleepte met haar dansact de juryprijs in de wacht. De meiden van dansgroep D-radiation kregen de meeste publieksstemmen.