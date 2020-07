Mark Tuitert openhartig over depressiviteit van zijn moeder

Tuitert, die in 2014 stopte met schaatsen op professioneel niveau, deelt de herinnering vandaag, op de dag dat zijn moeder 63 jaar geworden zou zijn. ,,Mijn moeder waarvan ik zoveel onvoorwaardelijke liefde mocht ontvangen die mij uit haar pijn vertelt dat ze het zo oneerlijk vindt dat ze niet bij dit moment kan zijn. Geen moment van blijdschap over mijn overwinning”, schrijft hij verder over het gesprek met zijn moeder na de medaille in Vancouver.

,,In ieder ‘gouden’ moment kan ook een stuk verdriet zitten. Later ben ik pas gaan begrijpen dat depressiviteit waarschijnlijk nooit weggaat en een ziekte/aandoening is. Het is vaak een taboe om te vertellen en een mening van buiten is snel gegeven. Ik heb deze gevoelens nooit zelf ervaren en kan me niet voorstellen hoe het voelt om de diepste momenten van plezier niet te kunnen voelen maar ik heb de effecten gezien”, aldus de in Holten geboren sporter.