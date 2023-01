Meisje (16) uit Rijssen vermist, politie maakt zich zorgen

Burgemees­ter Ron König: ‘Het gaat goed met Deventer’

Het gaat goed met Deventer: de stad groeit, de dorpen bloeien. Dat stelt burgemeester Ron König tijdens de nieuwjaarsreceptie. Zorgen heeft hij zeker: over de energiecrisis, die Deventenaren raakt én over het anti-overheidssentiment. ,,Onze democratie is sterk, maar vraagt om vernieuwing.”

