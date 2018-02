Meisje (6) uit Rijssen overleden na ongeval

Het meisje uit Rijssen werd maandag kort na 15.00 uur midden op het zebrapad overreden door een 83-jarige plaatsgenoot die vanaf de rotonde kwam. Zij was vanuit school op weg naar huis. Er waren meerdere getuigen van het ongeval. Zij werd in eerste instantie naar het ziekenhuis in Enschede vervoerd maar is later overgebracht naar Nijmegen.