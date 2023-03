Met klein marktje hoopt Voedselbank Rijssen-Holten veel geld op te halen voor slachtoffers in Turkije

De teller van Giro 555 staat al op een tientallen miljoenen euro’s, maar de Voedselbank in Rijssen wil daar maar wat graag nog een schepje boven op doen. Suikerspinnen, springkussens en muziek: alles wordt uit de kast gehaald om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen.

Met hun eigen actiedag hoopt de Voedselbank in Rijssen veel geld op te halen voor de slachtoffers in de rampgebieden in Turkije en Syrië. In samenwerking met de Turkse gemeenschap en het bedrijf Orange Climate uit Holten wordt er bij de Oude Plus als het ware een kleine marktje op poten gezet. „De Rijssenaren hebben al zoveel gedaan voor de Turkse gemeenschap. Het zou mooi zijn als we er nog een schepje boven op kunnen doen”, zegt initiatiefnemer Gerrit Wessels van de voedselbank.

Oliebollen

Het idee voor de actiedag is ontstaan na aanleiding van voorgaande inzamelingsacties in de stad. „De Turken zamelden kleding in, maar ze hadden veel kleding over. Ze vroegen of we die kleding bij de kledingbank nog konden gebruiken. Ik ben toen met ze aan de praat geraakt en zo is het idee ontstaat om nog eens actie te voeren voor de slachtoffers”, vertelt Wessels.

Ook lokale ondernemers dragen graag hun steentje bij. Zo staat Bakkerij Tijink met een kraampje op de markt. „Zij verkopen heerlijke oliebollen, broodjes en andere lekkernijen voor het goede doel”, zegt Wessels. Van 10.00 uur tot 14.00 uur is er van alles te beleven aan de Roelf Bosmastraat. „Voor de kinderen hebben we suikerspinnen en een springkussen geregeld. En daarnaast verkopen we ook speelgoed, kleding en andere producten als shampoo en douchegel.” Die producten zijn ‘over’ en op deze manier kunnen ze nog steeds gebruikt worden.

Een feestelijke dag, dat moet het worden. Muziek wordt dan ook verzorgd door het Shantykoor Riessen. Maar het belangrijkste? „Zoveel mogelijk geld ophalen. Elke euro is er één.”

Op zaterdag 11 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur organiseert Voedselbank Rijssen-Holten de actiedag bij de Oude Plus aan de Roelf Bosmastraat in Rijssen.