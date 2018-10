Minder paasvuren vanwege fijnstof? Bouwers in Oost-Nederland peinzen er niet over

Droom voor Grieks restaurant in Holten ligt aan diggelen

28 september Hij is radeloos. De eigenaar van het Grieks specialiteitenrestaurant Partnenon in oprichting probeert al ruim twee jaar een drank- en horecavergunning te krijgen voor zijn droom aan de Burgemeester van der Borchstraat in Holten, maar de gemeente Rijssen-Holten ligt dwars. De reden: een misstap van zeven jaar geleden. Hoe lang duurt het nog voor er een omslagpunt komt, verzucht zijn advocaat.