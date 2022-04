Mister Triathlon Martin Pieters verbluft door Holtens lintje: ‘Ik dacht dat ik een werkvergadering had’

Pieters brengt in een soort ‘Google-auto’ de wegen en omgeving in beeld voor de gemeente Rijssen-Holten. ,,Ik werd gelokt, dacht dat ik een werkvergadering had. Toen ik in het gemeentehuis aankwam, zag ik het voltallige gemeentebestuur zitten en wist ik genoeg. Of ik verrast was? Nou en of! Hier had ik totaal niet op gerekend.’’