Mountainbiker gewond op spekgladde weg bij Holten

video Carbidka­non van Theo uit Bathmen razend populair: ‘Schieten tussen huizen? Vragen om problemen...’

19 november Theo van Ommeren leeft voor vijf uur per jaar: carbidschieten op de oudjaarsdag. De Bathmenaar houdt van carbid. Van de knallen en de traditie. Maar het ‘knooien’ door het jaar heen is bijna net zo mooi. Hij maakt zijn eigen carbidbussen van gasflessen. En de kopers staan in de rij, zeker nu ander vuurwerk verboden is.