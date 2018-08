N350 tussen Rijssen en Holten zaterdag afgesloten

Motorrij­der (36) uit Deventer gewond bij ongeval met auto in Holten

23 augustus Een 36-jarige motorrijder uit Deventer is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de kruising tussen de Motieweg en de Helhuizerweg in Holten. De Deventenaar kwam in botsing met een personenauto en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.