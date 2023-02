Na bijna een halve eeuw tussen VW’s gaat Henk Rozemuller (70) uit Rijssen toch echt met pensioen: ‘Altijd geleefd tussen de Volkswagens’

met video Eén gewonde bij frontale botsing tussen twee auto’s in Nijverdal, weg bezaaid met brokstuk­ken

Bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Wierdensestraat in Nijverdal is dinsdagavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

7 februari