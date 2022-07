Nature Experience bij Museum Holterberg

MET VIDEO Duitse bierwagen scheurt open bij benzine­pomp in Holten en spuit gist alle kanten op

Een Duitse vrachtauto die in België gist had geladen voor een bierbrouwerij, is vannacht rond half twee bij benzinestation BP de Bolder in Holten door de hitte opengescheurd. Daardoor spoot een ton aan gist alle kanten op.

18 juni