Nederland luistert massaal naar protestlied ‘Boerenverstand’ van boer Arno uit Dijkerhoek

Natuurlijk, de boer uit Dijkerhoek nam het lied niet voor niks op. ,,Het is onrustig in de sector, dat hoor je als je met andere boeren spreekt. We worden in een hoek gedrukt. Ik wil er iets aan bijdragen om het tij te keren.’’ Zaterdagmiddag plaatste hij de video op zijn Facebook-pagina en een dag later schiet de teller al richting de 100.000 views. ,,Dat had ik ook weer niet verwacht. Ik ben overdonderd.’’