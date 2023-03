Nieuwe hal van Rijssens Leemspoor Museum vordert, maar waar blijft het dak? ‘Een planning? Die hebben we niet’

Ventilato­ren op buik en rug: dit vest moet voorkomen dat brandweer­lie­den bezwijken tijdens hun gevaarlij­ke werk

De bestrijding van natuurbranden is topsport en vergt speciale veiligheidsmaatregelen. De brandweer in Twente en IJsselland werkt dit jaar voor het eerst met koelvesten die moeten voorkomen dat brandweerlieden die het brandende bos en veld in lopen bezwijken. „We kijken elkaar regelmatig in de ogen om te zien of het nog goed gaat", zegt de specialist.