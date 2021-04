Nog twee weken en dan mogen we: Met wie ren jij straks als eerste het terras op?

We nemen een kijkje op de Brink in Deventer, een van de mooiste horecapleinen van Nederland. Het is er stil, maar de horeca-ondernemers zijn er klaar voor. En ook de Deventenaren zelf en de toeristen in de stad kunnen niet wachten tot het gewone leven langzaam aan weer in zicht komt. De grote vraag is dan ook: wat ga jij doen als het straks echt zo ver is, op 21 april?