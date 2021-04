Norton-rijders uit heel de wereld ronken naar Holten vanwege oorlogsfoto uit 1944 van soldaat Don Fife

Lelijk of niet; Holten koestert de glibberige pad

22 februari Gruwelen van padden? In Holten niet hoor. Met liefde helpen tientallen vrijwilligers elk jaar met emmers honderden en soms wel duizenden beestjes de Broekweg over. ,,Wat we aantreffen is soms heel verrassend’’, zegt Jetty Dorresteijn, coördinator van de Paddenoverzetgroep Holten.