Omgewaaide boom blokkeert N332 en wind vernielt tent kringloopwinkel Hardenberg

De boom ging tegen vijf uur vanmorgen in een windvlaag tegen de vlakte. De N332 was voor de werkzaamheden afgesloten tussen de af- en opritten van de A1 bij Holten tot aan het Gelderse Laren. En bij de kringloopwinkel aan de Bruchterweg in Hardenberg kreeg de wind vat op een tent die buiten was neergezet om de verkoop door te kunnen laten gaan. Een deel van de tent stortte in en daardoor raakten de goederen beschadigd.

Drukte voor brandweer

Voor de brandweer was het een drukke nacht. Op meerdere plaatsen was sprake van omgewaaide bomen die verwijderd moesten worden, zoals onder andere: Emmeloorderweg in Nagele, de Borneostraat in Zwolle, de Vollenhoverweg in Marknesse, aan de N377 in Dedemsvaart, de Coevorderweg in Slagharen, de Dorpsstraat in Oene, Schuttestraat in Vorden, Groene Allee in Ermelo en de Joost van der Vondellaan in Apeldoorn. Ook tijdens deze dag moet her en der de kettingzaag in omgewaaide bomen gezet worden.