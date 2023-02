Ondanks longziekte zingt Everdien (74) uren achter elkaar: ‘De zuurstoffles gaat altijd mee’

Ouders en dochter woonden op hetzelfde boerenerf, maar treffen elkaar nu alleen voor rechter

Veertien jaar lang runden ze het boerenbedrijf samen, ouders en hun dochter uit Hellendoorn. Ze woonden op hetzelfde erf, dronken dagelijks koffie met elkaar en leefden in de gedachte dat zij het op termijn over zou nemen. Maar een privékwestie maakte alles anders. Nu zien ze elkaar vooral nog in de rechtbank.