Ondanks vooraf aangekondigd verbod op knalvuurwerk breekt er toch brand uit bij voetbalveld van Excelsior’31

met video Hoe houdt Bollo de Beer zijn hoofd koel in deze warmte? We proberen het uit

De spreekwoordelijke mussen vallen van het dak. Het is warm. En waar heel Nederland hoogstwaarschijnlijk met luchtige kleding de dag doorkomt, is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want wat doe je als je dagelijks in een snikheet dierenpak moet rondlopen? Mascotte (van een vakantiepark of pretpark) ben je namelijk altijd. Verslaggever Fleur Rutenfrans probeert het uit.