Ongeluk met vrachtwagens op A1 tussen Deventer en Rijssen

Te rappe motorrijders bij Marle moeten rijbewijs inleveren

10 maart De aanhoudende klachten van aanwonenden over te hoge snelheden van motorrijders op de Marledijk bleek zaterdagmiddag terecht. In korte tijd kon de politie tijdens een controle bij Marle drie bestuurders aanhouden die ruim boven de toegestane limiet van 60 kilometer per uur reden.