Ongeluk op A1 zorgt voor file tussen Rijssen en Deventer

Hiep, hiep, hoera! Het Hellen­doorn­se trein­tje Bello maakt een verjaar­dags­rit

14 februari HELLENDOORN/ENTER/RIJSSEN - Treintje Bello is jarig. 110 is-ie geworden! Het Bellotreintje reed in 1910 voor het eerst langs twaalf stations in de regio, tussen Hellendoorn en Neede. Voor grondstoffen en producten voor de textielindustrie. In mei rijdt een replica van het boemeltje uit 1978 nog één keer langs alle stations. Een verjaardagsrit.