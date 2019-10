Onrust maar geen paniek na pistoolgerucht op de Waerdenborch in Holten

Van een reële dreiging is geen moment sprake geweest, benadrukt de rector. Hij is juist bezig met het schrijven van een mededeling aan de ouders als hij de Stentor te woord staat. Het gerucht over een leerling die een pistool bij zich zou hebben, was via een Snapchatbericht van een andere leerling verspreid. ,,Zij had van een bekende van haar gehoord dat een leerling een rare uitspraak had gedaan. Die zou zijn pesters van de basisschool iets aan willen doen.”

Uit verband gerukt

Volgens Niek Bosman, de pr-man van de school in Holten had een leerling uit de vierde klas donderdagmiddag in een gesprek met een andere jongen terloops gezegd dat hij in zijn basisschooltijd over een van zijn pesters wel eens had gedacht: ‘Die vermoord ik.’ Via via werd deze uitspraak uit zijn verband gerukt en mondde het uit in het gerucht zoals dat vrijdagochtend via Snapchat en later WhatsApp de ronde deed. ,,Deze jongen staat echter helemaal niet als negatief bekend en was zich van geen kwaad bewust.”

Melden bij politie

De schoolleiding heeft vrijdag meteen met de verspreider van het Snapchatbericht gesproken en de leerling over wie de post ging. Ook gaat de rector nog met de ouders van beide leerlingen in gesprek. Aan de hand van die gesprekken wordt besloten of de leerlingen maandag kunnen terugkeren in de klas en of er nazorg of andere aanvullende maatregelen nodig zijn. ,,We zullen het voorval ook melden bij de politie.”

Niets-aan-de-hand-sfeer

Op de school heerst vrijdagmiddag een rustige niets-aan-de-hand-sfeer. Er wordt gewoon les gegeven en in de kantine zitten groepjes tieners gezellig te praten. Over een incident met een wapen of een verontrustend Snapchatbericht weten zij niets. Bij een van de uitgangen van de school vertelt Ruben uit 5 vwo dat hij vandaag wel ‘iets’ heeft gehoord over een wapen, maar het niet erg serieus nam. Het was voor hem in elk geval geen reden om eerder naar huis te gaan. Nina uit 4 havo kreeg om 13.50 uur een appje van een vriendin uit de andere 4 havo-klas. ,,In het appje stond dat er iemand met een pistool op school was.” Of ze daar niet van schrok? ,,Je denkt wel even hoezo, maar er was geen politie aanwezig en ook van de schoolleiding hoorde ik niets. Dus ben ik er maar vanuit gegaan dat het wel meeviel.”

Oproep aan ouders

De kwestie van vrijdag laat volgens rector Ten Vergert zien hoe social media een geheel eigen, soms ongewenste dynamiek kunnen creëren en dat één simpel bericht enorme impact kan hebben. ,,Dit is een goed voorbeeld voor onze leerlingen van wat je niet wilt.” Hij roept de ouders van alle leerlingen nadrukkelijk op in gesprek te blijven met hun kinderen en af en toe ook met ze mee te kijken als ze iets posten.