Onschuldige ‘moorduitspraak’ van leerling leidt tot grote onrust op Waerdenborch in Holten

Op de Waerdenborch in Holten is vrijdagochtend grote onrust ontstaan nadat een uitspraak van een scholier op sociale media uit zijn verband is gerukt.

De jongen uit de vierde klas had donderdagmiddag een gesprek met een andere jongen, dat voornamelijk over pesten op de basisschool ging. De jongen had daarin terloops gezegd dat hij in zijn basisschooltijd over een ander wel eens ‘die vermoord ik’ heeft gedacht. De jongen die het te horen kreeg vertelde het weer aan een vriendinnetje, waarna het in een totaal ander verhaal op Snapchat belandde. De jongen zou een pistool bij zich hebben, zo ging het gerucht.

Stoere praat

Een verhaal dat compleet uit zijn verband is gerukt maar dat vrijdagochtend wel tot grote onrust op school heeft geleid, stelt Niek Bosman namens de school. ,,Het was stoere praat. Met grote impact tot gevolg. Deze jongen staat echter helemaal niet als negatief bekend en was zich van geen kwaad bewust.’’

De school heeft ouders een bericht gestuurd om uitleg te geven over de gebeurtenissen. Ook gaat de school in gesprek met de leerling en zijn ouders. ,,Ook om hem nazorg te bieden en duidelijk te maken wat uitspraken voor een impact kunnen hebben.’’

Klakkeloos op sociale media

Het voorval zal later ook weer in mentorlessen besproken worden. ,,Leerlingen gooien soms klakkeloos dingen op sociale media. We moeten ze leren wat daarvan het gevolg kan zijn en dat geef ik ook aan ouders aan. We zijn bezig met de bewustwording, wat het teweeg kan brengen. Blijf thuis in gesprek. Laat kinderen nadenken over wat ze zeggen. Met dit thema hebben we te maken in de maatschappij.’’