Op de Canadese Begraafplaats Holten horen bezoekers deze maand de verhalen van gevallen soldaten

Hulpverle­ner C. (44) betast kwetsbare meisjes in instelling in Lochem: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

Jeugdhulpverlener C. (44) uit Holten werkt in 2020 bij een instelling in Lochem waar kwetsbare meisjes in nood tijdelijk worden opgevangen. Maar wat een veilige plek moet zijn, wordt voor zeker drie meisjes een regelrechte nachtmerrie als ze worden betast door C.. In de rechtbank werd vandaag duidelijk hoe hij te werk ging.

26 juli