Op de vlucht na crash op de A1 bij Rijssen

Zo overleef je deze Blue Monday

15 januari Blue Monday. De meest depressieve dag van het jaar. De Britse psycholoog Cliff Arnall heeft deze dag in 2005 in het leven geroepen, met een zelfbedachte formule. De maandag in de derde week van januari maakt je depressief. Waarom? Omdat de feestdagen voorbij zijn. Omdat het weer grauw en grijs is. Omdat de goede voornemens mislukt zijn. En omdat het nog even duurt voordat we vakantie krijgen. Hier wat tips om deze dag door te komen.