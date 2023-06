Opeens knapt er een reusachtige boomtak af en dat is niet voor het eerst: ‘Onveilig voor kinderen!’

Met luid gescheur en een doffe knal viel er in het weekend een enorme tak op een bedrijfsbus in Enter. Nu rijzen de vragen. Hoe kan die tak opeens afbreken? Is ook hier in de Marcus Samuelstraat de droogte boosdoener? Bewoners vrezen dat de gevallen tak niet de laatste is. „Volgens de gemeente is de boom gezond en dus blijft-ie staan...”