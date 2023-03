Opeens woont Erik uit Rijssen op een eiland tussen de bouwputten en modder: ‘We kunnen geen kant op’

Impact van coronaperi­o­de op jongeren is groot: ‘Blijkbaar niet zo makkelijk het leven zo weer op te pakken’

Meer dan de helft van jongvolwassenen in de GGD-regio’s IJsselland en Flevoland ervaart psychische klachten. Velen zijn eenzaam en hebben suïcidale gedachten. Tessa Overmars, onderzoeker publieke gezondheid bij de GGD IJsselland: ,,We zijn twee jaar verder nadat we de eerste effecten zagen van corona en eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Dat baart zorgen.”