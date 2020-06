Opnieuw raak op de A1, nu tussen Hengelo en Apeldoorn: traumaheli opgeroepen voor ongeval

Update | Video Jonge man ernstig gewond bij bedrijfson­ge­val Rijssen

26 juni RIJSSEN - Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag gealarmeerd voor een bedrijfsongeval aan de Jutestraat in Rijssen. Het is niet helemaal duidelijk geworden wat er precies is gebeurd, maar een jonge man is ernstig gewond geraakt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.