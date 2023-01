Oudheidkamer Holten moest opnieuw naar de tekentafel voor gewenste uitbouw, en ditmaal met architect

De Oudheidkamer Hoolt’n is gevestigd in het voormalige gemeentehuis aan de Dorpstraat in Holten. Achter het historische pand ligt een parkeerterrein dat al een tijd niet meer in gebruik is. Een stagiair van de gemeente Rijssen-Holten maakte in 2016 een 3D-schets voor een mogelijke uitbouw. Maar er was sindsdien geen geld voor de uitbreiding.