Palazzo viert feest op nieuwe locatie in Holten

Om het tienjarig bestaan te vieren heeft Palazzo zichzelf op taart én een nieuwe locatie getrakteerd. 'Waar we nu zitten is een verademing.'

Een nieuwe locatie voor Palazzo. Dat mocht ook wel een keer. Want het pand waar al tien jaar lang grootse projecten ontstaan had nou niet bepaald de uitstraling van verfijnde architectuur. „Nee, het kostte geen enkele moeite om het oude pand van voormalig boekhandel Heusinkveld los te laten”, bevestigt vestigingsdirecteur Hans Voogsgeerd glimlachend. „Waar we nu zitten is een verademing. En we kijken met de verrekijker richting Rijssen vol met bouwbedrijven en aannemers.”

Enkele beglazing, vloerbedekking aan de muur van een oud huurder, een stoffeerder, belabberde klimaatbeheersing, trillende vloeren van voorbij denderend verkeer wanneer het op de A1 weer eens vastzit of de zoveelste vrachtwagen die zich klem rijdt onder de spoorbrug. Na tien jaar heeft het bureau eindelijk al die ellende achter zich gelaten. Maar waarom heeft het zo lang geduurd voordat een onderneming als Palazzo een waardig gebouw betrekt dat bij het bureau past?

Recessie

„Het was de bedoeling dat we maar een paar jaar in het oude pandje vlakbij de spoorbrug zouden blijven. We zijn daar in 2007 begonnen met vier man. Maar vanwege de recessie heeft het wat langer geduurd. Met het oog op de toekomst hebben we besloten om destijds niet ons personeel te saneren maar een goedkopere huisvesting aan te houden. We hebben heus wel rondgekeken en zijn zelfs serieus in 2013 met het pand van Vosman bezig geweest. Alles was rond, tekeningen, vergunningen maar toen ging de aannemer failliet.”

ABN

En dan valt het oog van de oud-aannemer op het oude ABN pand bij de rotonde Dorpsstraat, Larenseweg. Een oersaai grijs gebouw, dat al jarenlang leeg staat. „Wij vroegen ons af waarom dat gebouw maar niet verhuurd of verkocht werd. Een prachtige locatie. Je zit bijna midden in het centrum, bent goed zichtbaar voor het publiek en er is mogelijkheid tot uitbreiding.”

Palazzo is niet voor niks een gerenommeerd bureau op het gebied van architectuur, engineering en bouwmanagement en weet feilloos door de lelijkheid heen te kijken. „Je bouwt er een schild om en het oogt meteen heel anders. Qua werkruimte is het niet groter dan wat we hadden. Wel hebben we nieuw meubilair aangeschaft. Wat overigens heel grappig is: sinds we hier zitten wordt er veel op de ruiten getikt. Dan zien we twee duimen omhoog gaan van voorbijgangers die het geweldig vinden wat we er van hebben gemaakt. Ja, daar geniet ik van.”

Grote projecten