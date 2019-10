Personeel Vivera in Holten op straat na nachtelijke lekkage

Meerdere tips over ‘klungelige’ dieven die tractor stelen in Holten

22 oktober HOLTEN/NIJVERDAL - Het liep volledig in de soep, de diefstal van een dure tractor bij Twentrac B.V. in Holten. Twee ‘klungelige’ dieven probeerden in juli het gps-systeem uit het voertuig te stelen. Bij de politie zijn nu meerdere tips over het duo binnengekomen, nadat de opmerkelijke zaak vorige week werd behandeld in Opsporing Verzocht.