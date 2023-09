SP Deventer dreigt met rechter als flyeren op straat verboden blijft: ‘Dit is in strijd met de grondwet’

De Socialistische Partij Deventer wil dat het verspreiden van flyers met een ideologische boodschap weer wordt toegestaan. De gemeente heeft in 2021 de regels aangescherpt omdat de overlast van straatverkopers en fondsenwervers in de binnenstad de spuigaten uitliep. Met die aanscherping is volgens de SP ook het democratisch recht van vrijheid van meningsuiting aangetast.