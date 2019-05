Plek gevonden voor Dikke Steen in Holten

Kersvers bruidspaar brengt historisch bezoek aan oorlogs­graf in Holten

15 mei Adam Henry uit het Canadese Victoria is in Europa op huwelijksreis als zijn gesneuvelde oudoom 74 jaar na dato alsnog een naambordje krijgt op de oorlogsplaquette in Olst. Adam bezoekt met zijn vrouw in één dag Holten en Olst.