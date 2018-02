Politie onderzoekt fatale aanrijding op rotonde in Rijssen

De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval op de Welleweg in Rijssen, waar een 6-jarig meisje bij om het leven kwam.

Het meisje uit Rijssen werd maandagmiddag kort na drie uur midden op het zebrapad aangereden door een 83-jarige plaatsgenoot die met haar auto vanaf de rotonde kwam. De leerlinge van de Willem Alexanderschool was op weg naar huis en stak samen met andere kinderen de straat over via het zebrapad. Zij was al halverwege toen zij werd geraakt. De andere kinderen konden nog terugspringen. Donderdag overleed het meisje.

De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Daarin wordt ook de vraag meegenomen of de laagstaande zon een rol heeft gespeeld.

Eerder dodelijk ongeval

Wethouder Jan Aanstoot van de gemeente Rijssen-Holten ziet vooralsnog geen reden om de verkeerssituatie aan te passen en wacht op de uitkomst van het onderzoek. Aan weerszijden van de rotonde liggen zebrapaden nogal kort op elkaar; er past nog precies een auto tussen. Er zijn in het verleden op dezelfde plek vaker ongelukken gebeurd, waarvan één met dodelijke afloop, maar dat ging om mensen op de fiets en niet om voetgangers op een zebrapad. "

Na de eerdere ongelukken hebben we ook geen aanleiding gezien om de weginrichting aan te passen", zei Aanstoot eerder deze week al. "Het is ongelofelijk triest dat dit is gebeurd. Het lijkt op een treurige samenloop van omstandigheden." Ook de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland ziet bij monde van secretaris Cees Proos geen heil in bijvoorbeeld het verleggen van de zebrapaden. "De rotonde is nu eenmaal een druk punt, waar vooral automobilisten goed moeten uitkijken."

Schok