Politie pakt automobilist onder invloed van drugs in duisternis van Holterberg

Vuilniswa­gen zakt weg in zand en blokkeert weg bij Holten

11 augustus HOLTEN - Een vuilniswagen van de gemeente Rijssen/Holten is dinsdagmiddag vast komen te zitten in een sloot aan de Raatakkersweg net buiten Holten tijdens het leeghalen van een groene afvalcontainer. De vuilniswagen zakte diep weg in de mulle zandweg. Een bergingswagen moet er aan te pas komen om het voertuig weer los te krijgen.