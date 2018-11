Politie vindt gekantelde auto én wapen en mogelijk drugs op parkeerplaats bij Rijssen

Volgens een woordvoerder van de politie is de wagen niet door omstanders omgeduwd, maar al rijdend op zijn kant gekomen. ,,Het is eerder een ongeluk dan iets anders”. Op de parkeerplaats waren vannacht meerdere jongeren aanwezig. ,,Toen wij kwamen werd gezegd dat een inzittende van de wagen iets in de bosjes had gegooid. Na zoeken vonden we een wapen en zakjes met vermoedelijk drugs. Onderzoek moet nog uitwijzen of het om een echt wapen gaat en of het ook echt drugs zijn”, aldus de woordvoerder van de politie, die benadrukt dat het geenszins gezegd is dat de 21-jarige Rijssenaar ook met deze vondst te maken heeft.