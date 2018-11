Politie vindt gekantelde auto op parkeerplaats bij Rijssen

Verkiezingspropaganda Rijssen-Hol­ten niet in spandoek­fra­mes

1 november Politieke partijen mogen niet langer verkiezingspropaganda in de spandoekframes, die veelal aan invalswegen van de kernen in Rijssen-Holten staan opgesteld, ten toon spreiden. B en W doen dat voorstel aan de politieke partijen in de gemeenteraad.