Producer Van Hoevelaak uit Holten krijgt prijs voor heel zijn oeuvre

De prijs Hollandse Meesters Award is in het leven geroepen door Buma/Stemra (Nederlandse organisatie voor belangenbehartiging van componisten). Van Hoevelaak kreeg de prijs van Buma/Stemra-bestuursvoorzitter Wim van Limpt, die over de winnaar zei: ,,Edwin werkt met tal van bekende Nederlandse artiesten, maar is te weinig bekend bij het grote publiek. Veel liedjesschrijvers staan nooit in de schijnwerpers maar zijn wel de drijvende kracht achter de hits die we allemaal kennen. Met deze onderscheiding krijgt Edwin de erkenning die hij verdient voor zijn werk. Met zijn talent, composities en teksten heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur.” Edwin van Hoevelaak zelf kon het amper geloven: ,,Ik ben ongelofelijk blij! Wat een eer dat ik deze award in ontvangst mag nemen.''