Publiek welkom tijdens kaarsenceremonie op Canadese begraafplaats Holten

Op kerstavond worden 1394 kaarsen aangestoken op de Canadese begraafplaats in Holten. Dit jaar gebeurt dat eindelijk weer in het bijzijn van publiek.

Ieder jaar wordt op kerstavond bij elk graf op de Canadese begraafplaats in Holten een brandende kaars neergezet door Holtense schoolkinderen. Een traditie die sinds 1991 bestaat. Het was Lena van Dam die het serene gebaar uit haar thuisland Finland in Holten heeft geïntroduceerd.

Van Dam woonde destijds met haar man in Holten toen ze ontdekte dat op het ereveld in Holten een soldaat van Finse afkomst ligt begraven. Armas Poik Kimaki. In Finland is het de gewoonte om op kerstavond een kaars op de graven te plaatsen. Dit wilde Van Dam ook graag bij haar gesneuvelde landgenoot doen. Ze kon het echter niet over haar hart verkrijgen om de andere 1393 soldaten over te slaan.

Bezoekers uit heel Nederland

Om ook bij deze oorlogshelden een kaars neer te zetten, heeft ze toestemming gevraagd bij de Commonwealth War Grave Commission. Die kreeg ze. De eerste kaarsen zijn in 1991 door schoolkinderen neergezet. Toen nog in het bijzijn van Holtenaren. Inmiddels wonen mensen uit heel Nederland de ceremonie bij.

De schoolkinderen van de Holtense basisscholen verzamelen zich op kerstavond om 16.15 uur bij de ingang van de begraafplaats om de kaarsen te plaatsen. De ceremonie begint om 16.30 uur.

Indrukwekkende gloed

Een aantal doedelzakspelers en midwinterhoornblazers zijn aanwezig voor de muzikale begeleiding. Met een korte plechtigheid wordt stilgestaan bij al het leed van de Tweede Wereldoorlog. Daarna wordt de eerste kaars geplaatst bij één van de ‘First Nations’ soldaten. Vervolgens verspreiden de schoolkinderen de rest van de kaarsen. De brandende kaarsen zetten de begraafplaats in een indrukwekkende gloed die de hele avond en nacht over de graven schijnt.

De organisatie Stichting Viering Nationale Feestdagen Holten vraagt bezoekers om lopend of met de fiets naar de ceremonie te komen in verband met de verwachte drukte. De Holterberg is zaterdag 24 december vanaf 15.00 uur grotendeels afgesloten.